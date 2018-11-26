أخبار مصر | السفير البوروندي: الدماء التي تجري في عروق المصريين والبورونديين "واحدة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير البوروندي: الدماء التي تجري في عروق المصريين والبورونديين "واحدة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، سليمان موسى سليمان - سفير بوروندي لدى مصر، وذلك لدعم العلاقات المصرية الإفريقية وبحث سبل التعاون بين البلدين وشهد اللقاء حضور كافة أعضاء اللجنة.

وتبادل رئيس اللجنة والسفير البوروندي الحديث حول سبل دعم العلاقات الثنائية بين الدولتين ومجالات التعاون في كافة المجالات.

من جانبه أشار سليمان موسى السفير البوروندي – حسب البيان الصادر منذ قليل، إلى مدى عمق العلاقات المصرية البوروندية، مشيرًا إلي أن الدماء التي تجرى في عروق المصريين والبورونديين واحدة لأنهم يشربون من نهر واحد حسبما قال السفير أحمد أبو الغيط في حديثه له حينما كان وزيرًا للخارجية.

وقال "سليمان"، إن هناك مذكرات تفاهم بين البرلمانيين، وأن العلاقات بين السلطة التنفيذية في البلدين جيدة إلا أن الأهم هي العلاقات بين أعضاء البرلمان في البلدين لأنهم يمثلون الشعب الذى لديه السلطة الحقيقية.

وقد أرسل البرلمان البوروندى قائمة بأسماء بعض أعضاء البرلمان إلى البرلمان المصرى لدعم التعاون بين البرلمانين.

بدوره أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية، أن مصر لديها رؤية وتوجه نحو أفريقيا على كافة المستويات ليس فقط السلطة التشريعية والتنفيذية بل على مستوى الاستثمار وإنشاء كيانات اقتصادية تشجع وتدعم هذا الاستثمار، مشيرًا إلي ضرورة تبادل الزيارات الثنائية بين البرلمان المصري والبوروندي.

وأشار "رضوان" إلى أن التواصل مع رئيس البرلمان البوروندي قبل اللقاء وحمل رسالة احترام ومودة من البرلمان البوروندي ومجلس الشيوخ إلى البرلمان المصرى.