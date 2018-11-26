شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة واقعة إهمال «عملية ولادة» بمستشفى بئر العبد إلى الشئون القانونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور تامر حمدي، مدير عام مستشفي بئر العبد، الإثنين، واقعة إهمال خلال عملية ولادة لسيدة داخل قسم العمليات بالمستشفي، إلى التحقيق في الشؤون القانونية، بناء على توجيهات الدكتور، محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأكد مدير عام المستشفي في بيان، الإثنين، أن «حياة المريض على رأس أوليات إدارة وجميع العاملين بالمستشفي، وأن إدارة المستشفي قامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شكوى بوجود إهمال خلال عملية ولادة لسيدة بالمستشفي، حيث تم أحالة الشكوى للشئون القانونية بالمستشفى».

وأضاف مدير عام المستشفي، أنه تم تكليف لجنة من استشاري النساء والولادة في مديرية الصحة لدراسة الحالة، بجانب إعداد تقرير فني من إدارة المستشفى بالحالة، تمهيدًا للعرض على وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال الواقعة.

وأشار مدير عام المستشفى إلى أن إدارة أن إدارة المستشفي تؤكد احترامها لجميع أهالي مركز ومدينة بئر العبدوأنها حريصة على مصلحة المواطنين، مؤكدًا أنه في حالة وجود أي شكاوي للمواطنين برجاء التوجه لمكتب مدير المستشفي وهو مفتوح دائمًا أمام المواطنين، حيث تعمل الإدارة على حل أي مشكلة والانحياز إلى المواطنين.

كان أهل سيدة تقدموا بشكوى تفيد تعرض السيدة لمضاعفات خطيرة ونزيف عقب إجراء عملية ولادة من قبل طبيبي نساء وولادة لها بالمستشفي، بجانب الإهمال الشديد من الطبيبين، ما استدعي نقلها في حالة خطيرة إلى مستشفي العريش العام وحدوث مضاعفات طبية خطيرة لها.