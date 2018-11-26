شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت» يكرم جيانا فاروق لحصولها على المركز الثالث ببطولة العالم للكاراتيه بإسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الطالبة جيانا محمد فاروق الطالبة بكلية الصيدلة بالجامعة لحصولها على الميدالية البرونزية والمركز الثالث كوميتيه فردي تحت وزن 61 ك سيدات والميدالية البرونزية كوميتيه جماعي سيدات في بطولة العالم للكارتيه إلى أقيمت في إسبانيا.

كما كرم الدكتور وليد عصمت الموظف بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة والحكم الدولي للكاراتيه لحصوله على الدرجة الدولية للتحكيم تصنيف قاضي.

وكرم الخشت، المدرب محمد محمد حمدي عبداللطيف الموظف بشئون العاملين بالجامعة ومدرب عام الفريق القومي لذوي الاحتياجات الخاصة للكاراتيه، وحصول الفريق الذي يدربه على المركز الثاني في الترتيب العام على مستوى العالم، علماً بأن بطولة العالم للكاراتيه هي أكبر البطولات الدولية للكبار وتقام كل عامين.

وأشاد رئيس الجامعة بحصول اللاعبة جيانا فاروق على الميدالية البرونزية في الكاراتية وزن 61 كم في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بأسبانيا وتحقيقها بطولات سابقة على المستوى القاري والعالمي.

كما أشاد بكل من المدرب محمد محمد حمدي عبداللطيف الموظف بشئون العاملين بالجامعة ومدرب عام الفريق القومي لذوي الإحتياجات الخاصة للكاراتيه، والدكتور وليد عصمت الموظف بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة لحصوله على الدرجة الدولية للتحكيم تصنيف قاضيA، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة تهنيء أبطالها وأبطال مصر المشاركين في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بأسبانيا، وتشيد بمشاركتهم المشرفة وحصولهم على جوائز وميداليات دولية.