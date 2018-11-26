شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من وزير التعليم بشأن «ضحية التنمر» بدمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيه دعوة للطالبة بسمة، التي تعرضت للتنمر من معلمها بدمياط والسخرية من لون بشرتها السمراء، لزيارته وأسرتها بمكتبه بديوان عام الوزارة للاعتذار لها وتكريمها.

وأكد شوقي أن التمييز والتنمر ضد أي شخص بسبب اللون أو الجنس مرفوض أخلاقيًا ودينيًا وتربويًا.