شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الغربية تعلن عن تخصيص خط تليفون لتلقى شكاوى مبادرة صوتك مسموع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اعلنت محافظة الغربية عن تخصيص خط تليفون محمول رقم 01277073412 لتلقى الشكاوى الخاصة بمبادرة صوتك مسموع وذلك للعمل على سرعة إستقبال الشكاوى من المواطنين وأيضاً سرعة بحثها. ويكون تابع للبوابة الإلكترونية بالديوان العام وليس لبوابة الشكاوى السريعة والتى أرقامها (01094010999 – 01102014000) وأكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية أنه تم تخصيص خط تليفون محمول ليكون خاص بمبادرة صوتك مسموع حتى يكون لها خط خاص بها ولسرعة الرد على أصحاب الشكاوى.

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