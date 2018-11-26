شكرا لقرائتكم خبر عن الإمام الأكبر يستقبل رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلى منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم، المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، والرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا.

رحَّب فضيلة الإمام الأكبر بالقاضى الجليل فى رحاب الأزهر الشريف، مؤكدًا أن مصر ستظل تذكر دوره الوطنى المشرف فى مرحلة دقيقة من تاريخ الوطن، سواء من خلال فترة رئاسته للجمهورية في الفترة الانتقالية، أو رئاسته للمحكمة الدستورية العليا، حيث كان مثالًا للعدالة والنزاهة والتفانى والإخلاص خلال هذه المرحلة الهامة التى مر بها وطننا العزيز.

من جانبه أعرب المستشار عدلى منصور عن تقديره للدور الذى يضطلع به الأزهر فى الحفاظ على وسطية الإسلام وعلى السلام والأمن المجتمعي في مصر والعالم الإسلامى، مضيفًا أن منهج الأزهر الشريف التعددى، وعلماءه الذين نشأوا على قبول الاختلاف، يعد حائط الصد الأول فى مواجهة الأفكار المتطرفة.

وذكر منصور أن الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أعاد للأزهر الشريف ريادته ومكانته العالمية، ويبذل جهودا كبيرة على المستوى العالمى من أجل تحقيق السلام فى العالم، مشيدًا بدور فضيلته الوطنى فى التصدى للإرهاب وتفنيد دعاوى الجماعات المتطرفة.