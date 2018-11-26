شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس يعلن افتتاح ميناء شرق بورسعيد بداية العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عن الانتهاء من تجهيزات ميناء شرق بورسعيد وافتتاحه بداية العام المقبل، مبينا أن ميناء العين السخنة هو الأخر على وشك الانتهاء.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، فى مؤتمر صحفى، الاثنين، بالقاهرة، أن قانون الاستثمار الجديد أعطى حوافز استثمارية وضريبية فى منطقة قناة السويس، مؤكدًا أن تنمية منطقة قناة السويس استلزم استحداث موانئ بالمنطقة.