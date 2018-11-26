شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أول بعثة أثرية صينية تعاين معبد مونتو بالكرنك تمهيدا لتطويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة "معبد مونتو" بمعابد الكرنك فى محافظة الأقصر، بدء عمل "جياي" و"وي" أول رجال البعثات الأثرية الصينية فى تاريخ مصر، حيث زارا المعبد اليوم الاثنين وأمس الأحد، وقاما بعمل معاينة للمعبد المقرر أن ينطلقا فى ترميمه وتطويره وإجراء الحفائر داخله خلال الفترة المقبلة، وذلك لفتحه أمام زيارات السائحين لأول مرة.

ورصدت عدسة ”الخليج 365” أول صور حصرية للبعثة الأثرية الصينية بالكرنك المكونة من اثنين من خبراء الآثار، وهما "جياي" و"وي" واللذين سيقومان على مدار 3 أيام بأعمال المعاينة الكاملة لمعبد مونتو بالكرنك وتوثيق القطع المتناثرة داخله، وذلك بهدف تحديد الأعمال المطلوبة لينطلق عملهما رسمياً فى الحفائر وترميم وتطوير المعبد خلال أيام، ويرافق البعثة الأثرية الصينية الأولى فى تاريخ مصر خلال عملهم الدكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك، ورجل الآثار حسنى عبد الوهاب مرافقا للبعثة، والريس محمد فاروق مشرف العمال الذين سيساهمون بسواعدهم فى العمل داخل المعبد برفقة وتعليمات من رجال البعثة الصينية.

وكان قد التقى عضوى البعثة الأثرية الصينية الأسبوع الماضى مع الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وحصلا على شارة البدء فى العمل داخل "معبد مونتو" إبن موت آمون رع بالكرنك، لتنفيذ الحفائر والترميم داخله لفتحه أمام الجمهور خلال الفترة المقبلة لأول مرة، حيث إن المعبد مخصص لمونتو إله الحرب فى ثالوث طيبة، والذى يتواجد فى شمال مجمع أمون رع ومساحته صغيرة نسبياً وغير مفتوح للزيارات حالياً، حيث وصلت البعثة الأثرية الصينية لمحافظة الأقصر منذ أيام وتقوم بعملها على مدار اليومين من السابعة والنصف صباحاً وحتى الثالثة عصراً.



"جياي" و"وي" أول بعثة أثرية صينية فى تاريخ مصر يعاينان "معبد مونتو" بالكرنك تمهيداً لتطويره

فريق البعثة الأثرية المصرية خلال معاينة موقع العمل بمعابد الكرنك