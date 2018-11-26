شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء جراحة دقيقة في قلب طفل على نفقة وزارة الداخلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على التماس أسرة طفل يبلغ من العمر 3سنوات؛ لاستقباله بمستشفى الشرطة لإجراء عملية جراحية دقيقة بالقلب.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنه فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تحقيق التواصل المجتمعى، وسرعة الإستجابة للحالات الإنسانية، وتفعيلاً لمبادرة «كلنا واحد» ، فقد وجه محمود توفيق وزير الداخلية باستقبال الطفل علي أحمد درويش، 3 سنوات، بمستشفى الشرطة بالعجوزة ، والذى يحتاج إلى جراحة دقيقة بالقلب ؛ وذلك إستجابه لإلتماس أسرة الطفل بمساعدتهم فى تلقيه العلاج ، وإجراء الجراحة داخل مستشفى الشرطة.

وأضاف البيان : « تم عرض الطفل على أحد الخبراء الأجانب فى مجال جراحة قلب الأطفال ، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للطفل ، بمركز القلب بمستشفى الشرطة بالعجوزة ، وتبين أنه يعانى من عيب خلقي بالشريان الأورطى وارتجاع شديد بصمام الشريان ».

وأوضح البيان : « تم عرض نتائج الفحوصات الطبية للطفل على الأستاذ الدكتور زهير الهليس ، إستشارى جراحة قلب الأطفال رئيس قسم جراحة قلب الأطفال بمستشفى الملك فيصل بالرياض ، والذى يستضيفه قطاع الخدمات الطبية حالياً لمناظرة الحالات المرضية ، وإلقاء محاضرة عن جراحة قلب الأطفال بمستشفى الشرطة بالعجوزة.

وأُجريت العملية الجراحية بمعرفة الإستشارى بمستشفى الشرطة بالعجوزة ، وتم توفير الرعاية الصحية اللازمة للطفل حتى تماثله للشفاء دون تحمل أهليته ثمة نفقات.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى الإهتمام بالتواصل المجتمعى وتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين والتخفيف عنهم فى كافة المجالات خاصة الحالات الإنسانيه .