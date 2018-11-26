شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يؤكد أهمية الحفاظ على الثروات المعدنية الغنية في مصر وحسن إدارتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، افتتاح المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس قام بتفقد عدد من أجنحة المعرض المصاحب للمؤتمر، كأجنحة المغرب والإمارات والسعودية، فضلاً عن جناح وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية وبعض الشركات الوطنية التابعة لها كشركتي فوسفات مصر وإنبي، حيث أطلع الرئيس في هذا الإطار على الخريطة الاستثمارية المعدنية على مستوى الجمهورية.

وأكد الرئيس أهمية الحفاظ على الثروات المعدنية الغنية في مصر وحسن إدارتها واستغلالها لصالح الأجيال الحالية والقادمة من خلال رؤية متكاملة لتطوير منظومة التعدين، بما يساعد على دعم الاقتصاد الوطني ورفع القدرات التصنيعية للدولة وجذب الاستثمارات، وذلك تماشيًا مع أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس استمع خلال حفل الافتتاح إلى كلمات أمين عام جامعة الدول العربية، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، فضلاً عن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على اعتبار رئاسة مصر للدورة الحالية للمؤتمر، كما شهد الحفل أيضًا عرض فيلم وثائقي حول التعدين والثروة المعدنية في مصر.