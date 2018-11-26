شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للسودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية السودان الشقيقة.

وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، قد التقى الفريق أول محمد زكى خلال الزيارة، مشيدًا بالمستوى المتميز للعلاقات المصرية السودانية والروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

من جانبه، أكد الفريق أول محمد زكى، عمق العلاقات التي تربط بين مصر والسودان وتطابق وجهات النظر تجاه التحديات والتهديدات الأمنية التي تواجهها المنطقة، وتوافق الرؤية السياسية للبلدين الصديقين لدعم جهود الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

كما أجريت مراسم استقبال رسمية للسيد القائد العام لدى وصوله مقر وزارة الدفاع السودانية وعقب انتهاء مراسم الاستقبال التقى الفريق أول محمد زكى، الفريق أول عوض محمد بن عوف وزير الدفاع السودانى، والفريق أول كمال عبدالمعروف رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية، لمناقشة عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة لكلا البلدين، خاصة في مجالات التدريبات المشتركة وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والجرائم العابرة والهجرة غير الشرعية.

وأكد وزير الدفاع السودانى حرص بلاده على تعزيز التعاون العسكرى والأمنى بين القوات المسلحة المصرية والسوادنية، وضرورة توحيد وجهات النظر تجاه ما تواجهه المنطقة من تحديات، والعمل المشترك لدعم جهود الأمن والاستقرار.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية.