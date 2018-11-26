شكرا لقرائتكم خبر عن 726 كلب وقطة غادروا مصر في 2018.. الزراعة تصدر بياناً تفصيلياً عن سفر «الحيوانات الأليفة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الإدارة المركزية للحجر البيطري، التابعة لوزارة الزراعة، إن إجمالي ما تم السماح بخروجه من كلاب وقطط بناء على طلبات شخصية من أصحابها خلال عام 2018 بلغ حوالي 726 كلب وقطة بصحبة ملاكها، بغرض التربية المنزلية وليس بغرض النشاط التجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، الإثنين، أن هذا العدد يشمل سفر حوالي 242 كلبًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، و307 إلى بعض الدول الأوروبية، و42 إلى الدول الآسيوية عبر ميناء القاهرة الجوي، فضلا عن 135 كلب وقطة خرجت عبر مطار الغردقة خلال ذات الفترة.

وأشار البيان إلى أنه «تم السماح بدخول حوالي 607 كلب وقطة خلال نفس الفترة من خلال مطار القاهرة»، لافتا إلى أن «أي حيوان أليف يدخل ويخرج من البلاد يكون برفقة مالكه، ومصحوبًا بالأوراق الرسمية الخاصة به، والتي تشمل جواز السفر والشهادة الصحية التي تفيد خلوه من الأمراض، وتفيد تحصينه ضد الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وكذلك مرض السعار».