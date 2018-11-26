شكرا لقرائتكم خبر عن نائب ينسحب من اجتماع «إسكان النواب» (تعرف على السبب) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عدم حضور وزيري الزراعة، والتنمية المحلية، اجتماع لجنة الإسكان، الاثنين، أثناء مناقشة طلب إحاطة بشأن المطالبة بضم الكتل السكانية المتاخمة للمباني السكنية القديمة، وغادر اجتماع اللجنة.

وهاجم «محمود»، خلال اجتماع اللجنة، برئاسة النائب يسرى المغازى، وكيل اللجنة، وزيري الزراعة، والتنمية المحلية، بسبب عدم حضورهما الاجتماع على الرغم من توجيه طلب إحاطة لهما، وتساءل: «هل مصلحة الشعب المصري لا تستحق حضور وزيرين من الحكومة للقضاء على معاناة المواطنين وحل هذه المشكلة العالقة منذ سنوات طويلة بسبب تعنت وزارة الزراعة في اعتماد الأحوزة العمرانية؟».

وطالب النائب بعدم مناقشة طلب الإحاطة سوى في حضور الوزيرين، بالإضافة لعاصم الجزار، نائب وزير الإسكان، للخروج بتوصيات ملزمة، منتقدا حضور ممثلين عن الحكومة ممن ليس لهم الصلاحيات الكاملة في اتخاذ القرار وبالتالى لا جدوى من مناقشة طلب الإحاطة.