شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يفتتح أول مدرسة دولية حكومية بالعبور (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، الإثنين، المدرسة الدولية الحكومية بالحى الرابع في العبور.

تفقد وزير التربية والتعليم ومحافظ القليوبية الفصول التي تعمل وهى «fs1، fs2» وفصلين للصف الأول الابتدائي، واستمع للتلاميذ بالفصول، إلى جانب الاستماع إلى أراء أولياء الأمور للتلاميذ بالمدرسة.

وتقع المدرسة على مساحة 7199 مترا مربعا، ومساحة المبنى 1364 متر مربع، وتتكون المدرسة من 36 فصلا دراسيا، وهى تتكون من دور أرضى ودورين متكرر، والمدرسة تحمل رقم تعريفي من هيئة الأبنية هو 1414957، بإجمالي مصروفات دراسية للطلاب 15 ألف جنيه في العام الواحد.

يذكر أن المدرسة كان مخططا لها أن تكون تجريبية، ولكن تم تحويلها إلى مدرسة دولية بمعرفة وزارة التربية والتعليم وفقا لاحتياجات المواطنين الذين يريدون دخول هذا النوع من التعليم بالمدينة، لأنه أقل تكلفة مادية لمثيله في التعليم الخاص.

حضر الافتتاح الدكتور خالد حجازى، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وخالد جرامون، مدير الإدارة التعليمية بالعبور، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء البرلمان، وأعضاء مؤسسة المدارس الدولية المصرية.

وزير التربية والتعليم ومحافظ القليوبية يفتتحان أول مدرسة دولية حكومية فى العبور

وزير التربية والتعليم ومحافظ القليوبية يفتتحان أول مدرسة دولية حكومية فى العبور

وزير التربية والتعليم ومحافظ القليوبية يفتتحان أول مدرسة دولية حكومية فى العبور