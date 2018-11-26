شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يطالب الحكومة بدراسة رفع الدعم عن الطفل الثالث وإلغاء وزارة التموين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن قرار المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، باقتصار الدعم على طفلين فقط في برنامج «تكافل وكرامة»، يجب أن يتم دراسته جيداً، مؤكداً في بيان له، الاثنين، أنه «من الأفضل للحكومة أن تسارع في رفع الدعم أولاً العيني وإلغاء منظومة التموين والتحول للدعم النقدي كلياً، لما تعانيه الدولة من زيادة مخصصات التموين».

وأضح بدوي أنه م«ن الممكن تحويل منظومة الدعم من عيني لنقدي وصرفه للمواطنين، مما يوفر على الدولة أكثر من 150 مليار جنيه، في ظل الأرقام التي أعلنتها وزارة التموين عن وصول مستحقي البطاقات التموينية لـ70 مليون، كما أن الدعم النقدي يقضي على سلسلة الوسطاء في المنظومة بداية من وزارة التموين مروراً حتى المواطن، مما يزيد من عمليات فساد طالت التجار وموظفي الوزارة».

وأضاف: «في هذه الحالة يمكن الاستغناء عن وزارة التموين ونقل تبعية مكاتبها داخل القرى والمدن إلى وزارة التضامن، لمراجعة وتلقى طلبات المواطنين بشأن صرف الدعم النقدي والدخول في المنظومة الجديدة، لما يترتب عليه تعويض المواطنين من قرار اقتصار الدعم على طفلين، والقضاء على أكبر منبع للفساد».

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن «قرار اقتصار الدعم على طفلين لن يؤثر على محدودي الدخل، خاصة أن الطفل مازال يتمتع بتعليم مجاني وباقي منظومة الدعم»، لافتا إلى أن «باقي دول العالم تتخذ قرارات حصر الدعم على عدد أطفال معين لمواجهة الزيادة السكنية حتى تستطيع تقديم خدمات جيدة للمواطنين».