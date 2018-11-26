شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «زراعة النواب» يهدد برفع ملف سعر توريد قصب السكر لرئيس الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هدد النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، برفع قضية سعر توريد قصب السكر إلى رئيس الجمهورية، إذا لم تضع الحكومة سعرا عادلا يحقق للفلاح ربحا مناسبا.

وأضاف «الشعيني»، خلال اجتماع اللجنة، الاثنين، موجهاً حديثه للدكتور مصطفى عبدالوهاب، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، أن «قصب السكر لا يخرج منه سكر فقط، وهناك نحو 20 صناعة تخرج من محصول القصب»، قائلا: «اتقي الله وقول كلمة حق»، مهدداً بلجوء النواب لتقديم طلبات إحاطة ورفع الموضوع برمته لرئيس الجمهورية لإنصاف الفلاحين، مطالبا رئيس المحاصيل السكرية بالكشف عن تكلفة زراعة فدان القصب والبنجر بعد ارتفاع أسعار الوقود، مشيرا إلى أن «الرئيس عبدالفتاح السيسي يقف بجانب الفلاح، وسيتدخل الرئيس وسينحاز للفلاح وسيطلب بزيادتها، وهيكون شكلك وحش قدام المزارعين».

ورد «عبدالوهاب»، قائلا: «إنه يؤيد رفع سعر تسلم القصب بما يرضي المزارعين وعلى الدولة توفير الموارد المالية اللازمة لذلك، رغم أن شركة السكر هي من تحملت زيادة سعر توريد القصب في الموسم الماضي».

من جانبه، اتهم النائب ياسين عبدالصبور، في عرضه لطلب إحاطة، مصنع سكر كوم امبو بخصم 30% من محصول القصب عند استلامه من الفلاح تحت مسمى «شوائب» وهو ما اعتبره النائب إهدار «سرقة» للفلاح. وتدخل رئيس اللجنة وطلب حذف جملة النائب من المضبطة.