شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تقديم الخدمة الطبية لـ72 ألف مواطن خلال 15 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ72 ألفا و548 مواطنا من خلال 61 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري.

يأتي هذا في إطار حرص وزارة الصحة على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المحافظات التي تم تنفيذ القوافل بها هي مطروح، وبنى سويف، والإسكندرية، ودمياط، والجيزة، والشرقية، وجنوب سيناء، وكفر الشيخ، والأقصر، والقليوبية، والفيوم، والوادى الجديد، والقاهرة، والمنيا، وبورسعيد، والدقهلية، والبحيرة، وأسيوط، وقنا، والغربية، والإسماعيلية، والمنوفية، والسويس، وسوهاج، وأسوان.

وأضاف «مجاهد» أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 541 عيادة، مشيرا إلى أنه تم إجراء 9 آلاف و508 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 16 ألفا و155 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعى الصحي لدى المواطنين، لافتا إلى أنه تم تحويل 895 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين صحى.