شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: تحديد الشركة المنفذة لنظام النقل الذكى على الطرق بداية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أنه يجرى حاليا التجهيز لتطبيق نظام النقل الذكى على الطرق لمراقبتها وإحكام السيطرة عليها، لافتا أن 5 تحالفات عالمية لتنفيذ هذا النظام.

وأضاف وزير النقل خلال كلمته بالجلسة النقاشية بمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا، أنه سيتم اختيار التحالف المنفذ لهذا النظام بداية 2019، مشيرا إلى أن الطفرة التى حدثت فى قطاع الطرق أدت إلى خفض حوادث الطرق بنسبة 27%.