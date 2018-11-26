شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تعلن الاعتداء على طبيبين بمستشفى المنشاوى العام فى طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نقابة أطباء الغربية، إنه تم الاعتداء أمس، على الطبيبين أحمد شعبان أحمد، ومحمد السيد عوجه بمستشفى المنشاوى العام بطنطا، أثناء القيام بعملهم فى النوبتجية الليلية بقسم النسا والتوليد.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أنه فوجئ الطبيبان باعتداء بدنى ولفظى عليهما، مما أدى إلى احتجاز الدكتور أحمد شعبان بقسم العناية بقسم جراحة المخ والأعصاب، نتيجة الإصابة بكدمات نتيجة ضربه فى وجهه وجسده، أدى إلى إصابته بارتجاج وقتى، وكذلك تم الاعتداء بالضرب على فرد الأمن إبراهيم محمد سليم بعد اقتحام القسم المكلف بحراسته وحمايته، مما أدى إلى احتجازه بقسم جراحة المخ والأعصاب أيضا.

وأضافت: "قام الطبيبان بتوليد مريضة دخلت القسم، وهى حامل فى جنين عمره 19 أسبوعا، ومتوفى منذ أيام برحمها، وقد نجحا فى توليدها بشكل طبيعى، وبدلا من أن ينالا الشكر والتقدير فوجئا بهذا الاعتداء من أهلية المريضة بسبب إصراره على ألا يترك الطبيب الحالة وألا يغادر المكان ويقف بجانبها، رغم وجود طاقم التمريض حولها".

وأشارت النقابة، إلى أن وفد من نقابة أطباء الغربية برئاسة الدكتور مجدى الحفناوى نقيب أطباء الغربية، والدكتور محمد سلامة ممثلا للنقابة العامة، توجه فورا للمستشفى لمتابعه الحادث والاطمئنان على الفريق الطبى المعتدى عليه والتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عنهما وحقهما المهنى سواء من النقابة أو إدارة المستشفى.