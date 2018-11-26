شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: ندرس أنظمة جديدة لخفض تكلفة العدادات مسبوقة الدفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يتم حاليا عمل دراسة لإيجاد أنظمة جديدة لخفض تكلفة العدادات مسبوقة الدفع، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن هذه الأنظمة قريبا.

وأضاف شاكر، خلال لقائه مع مندوبى وسائل الإعلام، اليوم الاثنين، أن إجمالى عدد العدادات مسبوقة الدفع بلغ 6 مليون 600 ألف عداد مسبوق الدفع، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من تغير كافة العدادات التقليدية بأخرى مسبوقة الدفع خلال 10 سنوات.

وأشار وزير الكهرباء، إلى أن العدادات مسبوقة الدفع تعتبر أقل تكلفة من العداد التقليدى لأنها تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن وبدون أى أخطاء فى القراءات أو الفواتير.