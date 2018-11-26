شكرا لقرائتكم خبر عن سفير جورجيا بالقاهرة: "وقعت فى حب الأقصر وسأعود إليها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سفير جورجيا بالقاهرة، الكسندر نالباندوف، إنه وقع فى حب مدينة الأقصر وينوى العودة إليها فى زيارة جديدة، بحسب بيان من السفارة الجورجية اليوم.



سفير جورجيا بالقاهرة أثناء زيارته للأقصر

ويزور السفير نالباندوف حاليا محافظة الأقصر فى زيارة قصيرة التقى خلالها محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، حيث ناقشا سبل التعاون بين البلدين فى مجال السياحة والزراعة وأيضا إمكانية التعاون بين المناطق والمحافظات المختلفة بين البلدين.

وشكر نالباندوف محافظ الأقصر على حسن الاستضافة والدقة فى التنظيم لبرنامج الزيارة.



سفير جورجيا بالقاهرة مع محافظ الأقصر

وأوضح البيان أن هذه الزيارة الأولى للسفير، مشيرا إلى أن المحافظة قامت بإعداد برنامج حافل له لزيارة لأهم المعالم السياحية بها .

وأعرب سفير جورجيا عن انبهاره بما شاهده من مناطق اثرية والتى شعر فيها بعبق التاريخ وجماله وبراعة المصريين القدامى وحضارتهم الساحرة.

ويعود اليوم السفير الكسندر نالباندوف إلى القاهرة محملا بالكثير من الانطباعات الساحرة عن مدينة الأقصر، بحسب البيان.