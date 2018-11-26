مصر | "النقض" تؤيد السجن 10 أعوام لـ77 متهما في "أحداث اقتحام جامعة الزقازيق"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقض" تؤيد السجن 10 أعوام لـ77 متهما في "أحداث اقتحام جامعة الزقازيق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة النقض برفض طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام جامعة الزقازيق وتأييد الحبس للمتهمين.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في القضية رقم 9575 لسنة 2013 قسم أول الزقازيق، والمقيدة برقم 2412 لسنة 2013 جنايات كلي الزقازيق، بالسجن 10 سنوات بحق 77 متهما.

وكان المستشار أحمد دعبس، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، بتهمة التحريض على العنف والانتماء لجماعات إرهابية وتعطيل المواصلات العامة وقتل المتظاهرين، خلال فض اعتصام رابعة، وإثارة الشغب في جامعة الزقازيق، واقتحام مكتب عميد كلية الصيدلة والتعدي عليه.

