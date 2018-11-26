مصر | بينهم أبناء حسن مالك.. "النقض" تؤيد إدراج 161 إخوانيا على قوائم الكيانات الإرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بينهم أبناء حسن مالك.. "النقض" تؤيد إدراج 161 إخوانيا على قوائم الكيانات الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة النقض، بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفض طعن 161متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الكيانات الإرهابية فى قضية النيابة العامة رقم 653 لسنة 2014 جنايات حصر أمن دولة عليا، على قائمة الإرهابيين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 17 شمال القاهرة (كيانات إرهابية)، أصدرت قرارا بإدراج 161 شخصًا من المنتمين لجماعة الإخوان، في قضية النيابة العامة رقم 653 لسنة 2014 جنايات حصر أمن دولة عليا، على قائمة الإرهابيين.

وجاءت من بينهم أكثر من 20 سيدة، ومنهم (خديجة حسن عز الدين يوسف مالك، ابنة القيادي الإخواني حسن مالك، وشقيقته سناء عز الدين يوسف مالك، وشقيقتهما عائشة، وشقيقهن عمر).

