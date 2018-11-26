مصر | 28 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة مقتحم كنيسة مارجرجس بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 28 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة مقتحم كنيسة مارجرجس بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت نيابة عين شمس، جلسة 28 نوفمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل متهم باقتحام كنيسة مار جرجس وإصابة 3 من أفراد الأمن.

وأمرت نيابة عين شمس الجزئية، برئاسة المستشار شريف عيسوي، وبإشراف المستشار أحمد عز الدين، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، بإحالة عاطل، 21 سنة، لمحكمة الجنح في واقعة اقتحامه لكنيسة مار جرجس بعين شمس، واعتدائه على 3 أفراد أمن بالكنيسة مستخدمًا آلة حادة.

وتسلمت النيابة تحريات الأمن الوطني، التي أكدت أن المتهم مصاب بهوس ديني، وأن الحادث جنائي وليس إرهابيا، وأن المتهم لا ينتمي لأي جماعة إرهابية.

وكما تسلمت النيابة التقارير الطبية الخاصة بأفراد الأمن وتبين إصابتهم بإصابات طفيفة.

وكان أفراد أمن كنيسة مار جرجس، تمكنوا من ضبط شخص أثناء محاولته اقتحام الكنيسة من باب خلفي، وتم اقتياده لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.