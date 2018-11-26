مصر | بـ"الاستنفار" و"رفع الاستعدادات الأمنية".. مطار القاهرة يجهز لاستقبال ولي العهد السعوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"الاستنفار" و"رفع الاستعدادات الأمنية".. مطار القاهرة يجهز لاستقبال ولي العهد السعوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد الآن مطار القاهرة الدولي، استنفارا أمنيا قويا ورفع درجة الاستعدادات الأمنية خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك لقرب وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في زيارة هامة للقاهرة لمقابلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل توجهه إلى الأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين.

وأكد مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي، أن سلطات المطار الأمنية قد قامت بتمشيط المنطقة وإخلاء جراج السيارات المقابل لاستراحة رئاسة الجمهورية، كما تم تعليق الأعلام المصرية السعودية على الطرق.

ومن المقر أن يعقد الرئيس السيسي لقاء مع ولي العهد السعودي في قمة مصرية سعودية، حيث يتناولا خلالها عدد من القضايا الهامة الإقليمية.

وكما يتم تناول بعض التطورات الإقليمية في المنطقة مثل تطورات الأوضاع في اليمن وليبيا، وبعدها يتوجه ولي العهد السعودي إلى الأرجنتين.