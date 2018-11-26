مصر | بالأرقام .. ننشر جهود شرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام .. ننشر جهود شرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عدة حملات قادها اللواء مصطفى الرزاز مدير عام الإدارة، لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات. وأسفرت جهودها عن ضبط 24 قضية سرقات عامة ومخدرات وسلاح أبيض ونشل وكذا 3105 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.

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