مصر | المشدد 7 سنوات لـ4 متهمين باستعراض القوة بدائرة قسم مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 7 سنوات لـ4 متهمين باستعراض القوة بدائرة قسم مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 4 متهمين باستعراض القوة بدائرة قسم مايو، بالسجن المشدد 7 سنوات. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمري ومحمد سامح عبد الخالق وأمجد محمد أبو الفتوح، وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر. وكشف أمر الإحالة، قيام المتهمين "أحمد خالد، ومحمد طلال، وأحمد طلال، ومحمود طلال"، باستعراض القوة والتلويح بالعنف، ضد المجني عليهما "عبد الرحمن بهاء الدين، وعبد الرحمن ابراهيم"، بقصد ترويعهما وفرض السطوة عليهما وتكدير الأمن والسكينة العامة وذلك حال حملهم أسلحة بيضاء.



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