مصر | عاجل.. تغريم عيسي حياتو 500 مليون جنيه في ممارسته الاحتكارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تغريم عيسي حياتو 500 مليون جنيه في ممارسته الاحتكارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها في محاكمة عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سابقا، وهشام العمراني سكرتير عام الاتحاد السابق، في اتهامهما بمخالفة قانون منع الممارسات الاحتكارية.

وحكمت المحكمة حضوريا بتوكيل للمتهم الأول ( هشام العمراني) وغيابيا للمتهم الثاني عيسي حياتو، بتغريم كل منهما مبلغ خمسمائة مليون جنيه ونشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقتهما الخاصة وإلزمتهم المصاريف الجنائية وإحالة الدعوتين المدنيتين إلى المحكمة الجنائية.

وكانت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اتهمت في بلاغ رئيس الاتحاد الأفريقي السابق لكرة القدم بمخالفة المادة "8" فقرات "أ"و"ب" و "د" من قانون "5" حماية المنافسة وإساءة استخدام حق امتلاك استغلال البث المتعلق ببطولات كرة القدم، حيث أسنده لشركة "لاجاردير سبورت" دون طرحه للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليه، وذلك لمدة 12عامًا ما بين 2017 و2028.

