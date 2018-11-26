أخبار مصر | "العاملين بالنقل" تخاطب رئيس مصلحة الضرائب لتطبيق القانون على المخالفين‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العاملين بالنقل" تخاطب رئيس مصلحة الضرائب لتطبيق القانون على المخالفين‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطبت النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام برئاسة مجدى حسن، رئيس مصلحة الضرائب، عماد سامي حسين، بالتدخل العاجل لتطبيق اللوائح والقوانين والنظم المعمول بها، حفاظًا على أموال الهيئة، وحقوق العاملين، ومحاسبة المخالفين.

وأشارت النقابة، إلى أنه في الوقت الذي يدعم فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة، العاملين بالدولة من خلال صرف بعض العلاوات للمساعدة على المعيشة، قامت المحاسبة نجلاء محمد أبوالحمايل، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة، بخصم الضريبة على الدخل لعام 2016 من مرتب العاملين، وخصم الضريبة على دخل 2018 من حوافز العاملين.

وأكدت النقابة العامة، أنه وبالسؤال عن كيفية خصم ضريبة دخل مرتين فى المرتبات والأجور خلال الشهر الواحد كانت الإجابة والمفاجأة بأن هيئة النقل العام بالقاهرة متهربة من الضرائب بمبلغ أكثر من 400 مليون جنيه منذ 2011 حتى الآن.

وأشارت النقابة العامة، إلى أنه رغم ذلك، وفي محاولة لمواجهة تلك الأزمة، تنوي المسئولة عن المالية بالهيئة خصم ضريبة عام 2017 على المرتب وضريبة عام 2019 على الحوافز، كما قامت سابقًا بالخصم دون التنبيه على العمال أو التشاور مع القيادات طبقًا للقانون.

وأوضحت النقابة العامة للنقل العام، التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بأن العاملين بالهيئة يتم الخصم منهم مرتين ضريبة فى الشهر دون ذنب لهم، موضحة أن المسئولة عن خصم أى مستحقات على العاملين هى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والاقتصادية بالهيئة، وتقوم طوال السنوات السابقة بخصم التأمينات والضرائب، متجاهلة رأي ومشورة العمال.

وذكرت النقابة العامة، أنه ووفقًا لآخر تعديلات بقانون الضريبة على الدخل رقم 97 لسنة 2018 والتي كانت لصالح العاملين بالدولة وزيادة الإعفاء الضريبى، فلا يجوز الخصم على العمال بأثر رجعى، وأن من يفعل ذلك يخالف القانون والدستور.

وطالبت النقابة العامة، بتشكيل لجنة من قطاع التفتيش والرقابة والإشراف والمتابعة وتطوير الأداء وتحسين نظم العمل حول ما أسمته انتهاكات لحقوق العمال في خصم مستحقاتهم في وقت عصيب يتكاتف فيه جميع المسئولين بالدولة مع العمال لإعانتهم على المعيشة الصعبة.

صرح بذلك مجدي حسن، رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للنقابات عمال مصر، وسكرتير العمل والأجور باتحاد عمال مصر، مؤكدا أن النقابة بصدد تقديم بلاغات إلى النيابة العامة والرقابة الإدارية، ورفع دعوى قضائية أمام القضاء.