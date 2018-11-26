أخبار مصر | "العصار" ومحافظ أسوان يبحثان المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العصار" ومحافظ أسوان يبحثان المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها لصالح المحافظة وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة مدى تقدم المشروعات الإنشائية التي تقوم شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة بتنفيذها في محافظة أسوان ومنها أعمال تحسين وتطويل الأرصفة في عدد من محطات السكة الحديد في مدن المحافظة، وكذا رصف الطرق بمراكز (كوم أمبو ، أدفو ، أسوان ، نصرالنوبة ، دراو) ، وتطويرمكتب بريد السلوى بأسوان، وإنشاء عدد (42) ملعبا قانونيا وخماسيا نجيل صناعي وغنشاء وتطوير مركز شباب أبو سمبل السياحي وحمام سباحة تدريبي للناشئين بنادي الشمس الرياضي.

وكما تم استعراض مشروع إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدءاً من الرمال والذي تقوم الوزارة بالعمل علي تنفيذه بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية ومخطط تنفيذ المرحلة الأولى منه بمدينة إدفو بأسوان بالتعاون مع الشركة المصرية للسبائك الحديدية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال.

وأكد محافظ أسوان، على أهمية المشروعات التي تقوم بتنفيذها وزارة الإنتاج الحربي والتي من شأنها أن تساهم في ظهور المحافظة بالمظهر الحضاري المناسب والمشرف والذي يؤدي إلى زيادة الرحلات السياحية للمحافظة ، والعمل علي جذب الاستثمارات لتنفيذ مشروعات أخرى بالمحافظة لتعظيم العائد الاقتصادي وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين بالمحافظة وخاصةً للشباب، حيث إن المحافظة حالياً أصبحت قبلة لتنفيذ العديد من المؤتمرات العالمية ويوجد بها العديد من الموارد والمقومات التي تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والعربية والعالمية في كافة المجالات خاصة في إطارمبادرة السيد رئيس الجمهورية لتصبح أسوان مدينة شباب العالم.

