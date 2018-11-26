أخبار مصر | "تشريعية النواب" توافق على قرضين من الكويت بقيمة 110 ملايين دينار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تشريعية النواب" توافق على قرضين من الكويت بقيمة 110 ملايين دينار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويهدف المشروع إلى تعزيز خطة الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة في مصر من خلال نقل ومعالجة مياه صرف بحر البقر عن طريق إنشاء محطة معالجة بطاقة ٥ ملايين م٣يوم لاستخدامها في استصلاح ٣٣٠ ألف فدان شرق قناة السويس.
كما وافقت اللجنة خلال الاجتماع على قرار رئيس الجمهورية رقم 507 لسنة 2018، بالموافقة على اتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بمبلغ 70 مليون دينار كويتي والموقعة في الكويت بتاريخ 882018.
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