أخبار مصر | الجمعة.. انطلاق المؤتمر السنوي الخامس للأمانة العامة للصحة النفسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجمعة.. انطلاق المؤتمر السنوي الخامس للأمانة العامة للصحة النفسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد وزارة الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الخامس للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، في العاشرة من صباح الجمعة المقبلة، تحت عنوان "الخروج عن الصمت.. احتياجات يجب تلبيتها في مجال الطب النفسي".

ومن المقرر مشاركة الدكتورة منى منير، عضو مجلس النواب، والإعلامي مفيد فوزي، إلى جانب الدكتورة عزة العشماوي، أمين المجلس القومي للطفولة والأمومة بوزارة الصحة.

