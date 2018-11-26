أخبار مصر | البرلمان: الأمن القومي المصري يبدأ من ليبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان: الأمن القومي المصري يبدأ من ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت لجنة الشئون العربية في مجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، برئاسة أحمد أباظة، وكيل اللجنة، وبحضور السفير محمد أبو بكر، مساعد وزير الخارجية لشئون ليبيا، لمناقشة آخر تطورات الوضع في ليبيا، أن الأمن القومي المصري يبدأ من ليبيا، مشيرة إلى أن دور مصر مهم ومحوري ومرغوب فيه من مختلف الأطراف في حل الأزمة الليبية.

ودارت المناقشات حول الأوضاع الحالية في ليبيا ومؤتمر باليرمو الذي عقد في إيطاليا ونتائجه والوضع الإنساني بصفة عامة، والدور المصري في الأزمة.

ودعت اللجنة خلال الاجتماع، إلى ضرورة إعادة بناء الجيش الليبي وتوحيد المؤسسة العسكرية، مع الأخذ في الاعتبار أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ووضع دستور منضبط، مُطالبة بضرورة العمل على بناء ليبيا موحدة وعودتها إلى الصف العربي كإحدى ركائز الأمة العربية، على أن تلتزم الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار ووضع وتنفيذ الترتيبات الأمنية التي تهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار.