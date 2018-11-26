أخبار مصر | البرلمان: الأمن القومي المصري يبدأ من ليبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان: الأمن القومي المصري يبدأ من ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ودارت المناقشات حول الأوضاع الحالية في ليبيا ومؤتمر باليرمو الذي عقد في إيطاليا ونتائجه والوضع الإنساني بصفة عامة، والدور المصري في الأزمة.
ودعت اللجنة خلال الاجتماع، إلى ضرورة إعادة بناء الجيش الليبي وتوحيد المؤسسة العسكرية، مع الأخذ في الاعتبار أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ووضع دستور منضبط، مُطالبة بضرورة العمل على بناء ليبيا موحدة وعودتها إلى الصف العربي كإحدى ركائز الأمة العربية، على أن تلتزم الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار ووضع وتنفيذ الترتيبات الأمنية التي تهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار.
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