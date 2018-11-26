أخبار مصر | مصر تتابع تقرير الطب الشرعي ومستحقات مقتل عامل داخل مزرعة بالسعودية‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تتابع تقرير الطب الشرعي ومستحقات مقتل عامل داخل مزرعة بالسعودية‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية إن القنصلية تتابع، الحادث المؤسف الذي أسفر عن مقتل المواطن المصري بغدادي ناجي عبد الرؤوف بغدادي بمحافظة رماح شمال شرق العاصمة الرياض، حيث أوفدت مندوبها إلي المستشفي الذي نقل جثمان الفقيد إليه لمتابعة فحص وإعداد تقرير الطبيب الشرعي، كما يتابع المكتب العمالى عن كثب تعليمات وزير القوي العاملة محمد سعفان، فيما يتعلق بحقوق المتوفى لدى جهة عمله وإيصالها لذويه.

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا صباح اليوم الأثنين، حيث أشار الملحق العمالي بالقنصلية ياسر غازي، إلي أن القنصلية أوفدت في نفس الوقت مستشارها القانوني إلي محافظة رماح مجدداً للقاء مسئولي الشرطة والنيابة للتعرف علي أخر مستجدات التحقيقات وتحريات الجهات الأمنية .

وأشادت القنصلية بالتعاون الذي تبديه السلطات السعودية الشقيقة، معربة عن أملها أن تسفر جهودها الحثيثة عن التوصل إلي الجناة في أسرع وقت وتقديمهم للعدالة .

وكان الوزير بمجرد علمه بالحادث قد أصدر تعليمات فورية، للمكتب بمتابعة تعويضات ومستحقات العامل القتيل، حيث أنه قتل في أثناء عمله بحراسته لإحدى المزارع التي يعمل بها وتبعد عن مدينة الرياض مسافة 60 كيلو مترًا، فضلاً عن التنسيق مع القسم القنصلي بالسفارة بمتابعة إنهاء إجراءات نقل الجثمان لأرض الوطن.

وأوضح أن القتيل هو شاب من قرية عطاالله بمحافظة دمياط ويبلغ من العمر 24 عامًا، وأنه تم نقله إلي أحد المستشفيات العامة بالرياض تمهيدا لنقله إلى مستشفى الشميسى للعرض على الطب الشرعى لتحديد كيفية القتل والأداة المستخدمة، كما أفاد بوجود أقرباء للمجنى عليه بالمستشفى، وتم بإبلاغهم خالص عزاء الوزير والوزارة، وأسرة السفارة لأسرة المتوفي وزملائه وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.