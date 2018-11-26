أخبار مصر | "البلتاجي" يتقدم بطلب إحاطة حول حقيقة تجميد 550 مليون يورو من حساب "مبارك" بالخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البلتاجي" يتقدم بطلب إحاطة حول حقيقة تجميد 550 مليون يورو من حساب "مبارك" بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وشدد النائب البرلماني، على ضرورة أن توضح الحكومة الحقيقة حول صحة ما يثار في هذا الشأن من عدمه، مع إعلان ما تم في شأن دور الدولة لاسترداد أموال الدولة من الخارج.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي يثار فيه أنه تم تجميد كل هذا المبلغ، فإنه رقم كبير جدا بالمقارنة بحصيلة الدولة من الضريبة العقارية والتي لن تزيد عن 2 مليار جنيه.
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