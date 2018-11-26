أخبار مصر | "البلتاجي" يتقدم بطلب إحاطة حول حقيقة تجميد 550 مليون يورو من حساب "مبارك" بالخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البلتاجي" يتقدم بطلب إحاطة حول حقيقة تجميد 550 مليون يورو من حساب "مبارك" بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول حقيقة تجميد 550 مليون يورو من حساب الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بالخارج، ما يعادل 10 مليارات جنيه.

وشدد النائب البرلماني، على ضرورة أن توضح الحكومة الحقيقة حول صحة ما يثار في هذا الشأن من عدمه، مع إعلان ما تم في شأن دور الدولة لاسترداد أموال الدولة من الخارج.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي يثار فيه أنه تم تجميد كل هذا المبلغ، فإنه رقم كبير جدا بالمقارنة بحصيلة الدولة من الضريبة العقارية والتي لن تزيد عن 2 مليار جنيه.