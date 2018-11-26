شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق فى شونة قش أرز بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية الإثنين على حريق نشب داخل شونة قش أرز بناحية قرية البحراوية بمركز أولاد صقر دون إصابات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تلقى اللواء عبد الله خليفة مدير أمن الشرقية إخطارا من العميد أحمد الشوادفي مدير إدارة الحماية المدنية يفيد بشأن ما ورد من بلاغا لمركز شرطة أولاد صقر بنشوب حريق بشونة قش أرز بناحية قرية البحراوية بدائرة المركز على الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية وضباط إدارة الحماية المدنية وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء وبالفحص والمعاينة تبين أن الشونة على مساحة نصف فدان ونشوب الحريق بمساحة قيراطين وتم السيطرة عليه وإخماده دون حدوث ثمة إصابات وتحرر المحضر اللازم

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