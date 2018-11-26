شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثامين ضحايا «مركب المنوفية».. والمحافظ: 10 آلاف جنيه للمتوفى و5 للمصاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيّع المئات من أهالي قرية بشتامى بمركز الشهداء وعزبة محسن بمحافظة المنوفية، الإثنين، جثامين ضحايا حادث غرق مركب صيد بفرع رشيد، والذي أسفر عن مصرع 5 أشخاص، وإصابة 17 آخرين.

فيما تواصل نيابة الشهداء الاستماع إلى شهادة الناجيين من الحادث، بعدما صرحت بدفن الجثث.

من جانبه، قال اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية في تصريحات صحفية، إنه استقبل لجنة من مجلس الوزراء لمتابعة الحادث وتطوراته وتفقد مكان الحادث ومتابعة حالات المصابين كما تم إجراء اتصال هاتفي مع وزير التنمية المحلية عرض خلاله ملابسات الحادث وحالات المصابين وعدد الوفيات وإجراءات المتابعة، تمهيدًا لعرض تقرير كامل عليه بخصوص الحادث، مشيرا إلى أنه جاري إعداد تقرير لدراسة مدى إمكانية إقامة كوبري يربط بين المنوفية والبحيرة والعرض على رئيس مجلس الوزراء لنقل المواطنين حفاظًا على أرواحهم.

فيما أمر المحافظ بصرف إعانات عاجلة لأسر المتوفيين والمصابين من صندوق الكوارث بالمحافظة بواقع 10 آلاف جنيه للمتوفى و5 آلاف للمصاب، كما كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف إعانات شهرية للمستحقين من صندوق الكوارث وإدماجهم في برنامج «تكافل وكرامة».