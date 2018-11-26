شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة: ولي العهد السعودي يصل القاهرة اليوم في زيارة تستغرق يومين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الإثنين، إن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزير، ولي عهد المملكة العربية السعودية، يصل اليوم ففي زيارة لوطنه الثاني مصر تستغرق يومين.

وأضاف بسام إنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض«.