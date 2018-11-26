شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير الطب الشرعي في «دير أبومقار»: «دماء إبيفانيوس على الماسورة المُحرزة» (مستند) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصري اليوم»، الإثنين، على صورة ضوئية من تقرير صادر عن الإدارة المركزية للمعامل الطبية بالمنطقة الرئيسية التابعة لقطاع الطب الشرعى بوزارة العدل، بخصوص إجراء تحليل DNA لعينة الدماء الموجودة على الماسورة المحرزة في قضية مقتل الأنبا أبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبومقار بوادى النطرون، ومطابقتها لدماء المجنى عليه.

وجاء في نص التقرير الموجه إلى نيابة وادى النطرون الجزئية، والصادر، الإثنين، إنه «قمت باستخلاص الحمض النووى من العينات التالية: أولاً التلوثات الدموية الآدمية بمسح الماسورة الحديدية بالحرز المعنون بداخله عصا المضبوطة بالقضية عاليه، وثانيًا تم استخلاص البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من العينة السابق ذكرها (الخاصة بالمجنى عليه) بمعرفة الدكتورة جيهان أحمد عبدالوهاب».

وخلص التقرير «النتيجة النهائية وإبداء الرأي: اتضح من النتائج والرأى المقدم إلينا من الدكتورة جيهان بوحدة إظهار البصمة الوراثية أن البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من مسح العصا الحديدية عبارة عن خليط يشتمل على البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من الدماء بشاش المجنى عليه تادرس زكى جرجس (الأنبا ابيفانيوس) بالقضية عاليه».

واستفسر ميشيل حليم، محامى المتهم الثاني فلتاؤس المقارى، من الدكتور جمال بركات، رئيس مصلحة الطب الشرعى بدمنهور، خلال الجلسة الأخيرة، للمحاكمة، عن المدة الزمنية التي يمكن أن تظل فيها الدماء على الماسورة.

وينهى التقرير كل محاولات الدفاع خلال خمس جلسات من نظر القضية، للتشكيك في أداة الجريمة المُحرزة في القضية، التي قررت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس، والمستشار محمد المر، تاجيل القضية لجلسة 22 ديسمبر المقبل، والمتهم فيها فيها وائل سعد تواضروس، الراهب المشلوح أشعياء المقارى سابقاً، وريمون رسمى منصور، المعروف باسم الراهب فلتاؤس المقارى.

تقرير معمل الطب الشرعى