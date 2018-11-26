شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مرورية تضبط 35 مخالفة عدم صلاحية الإطارات للسير على الطرق السريعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مكبرة؛ استهدفت الطرق السريعة؛ وذلك بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.

وتضمنت الحملات – التي جرت بإشراف اللواء عصام شادي مدير الإدارة- تكثيف حملات الرادار للالتزام بالسرعات المقررة قانونا وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة اثناء القيادة وحملات الكشف عن الاطارات وحملات ازالة الإشغالات.

وجاءت الحملات في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتكثيف الحملات المرورية وتسيير الحركة المرورية وتنفيذ قانون المرور وذلك تحت إشراف اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

وأمر اللواء عصام شادي مدير الادارة العامة للمرور بشن الحملات المرورية على الطرق السريعة وضبط التوك توك وعدم خروجهم إلا بعد التراخيص وتكثيف التواجد المروري الفعّال والدفع بسيارات الاغاثة المرورية على الطرق لمواجهة اَي اعطال والدفع بالأقوال الأمنية والدراجات البخارية في إطار الخطة الموضوعة.

وضبطت الحملات 44 حالة تعاطي مخدرات أثناء القيادة، و2133 مخالفة تجاوز السرعات المقررة، و35 مخالفة عدم صلاحية الإطارات للسير، و26 مخالفة عدم صلاحية الأنوار، و76 مخالفة حزام أمان.

كما تمكنت الحملات من ضبط 199 مخالفة عدم صلاحية فنية، و115 مخالفة السير يسار الطريق، حيث أخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

حملات مرورية على الطرق السريعة