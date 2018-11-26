شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لإزالة 52 ألف و 906 حالات تعدٍ على مساحة 3032 فدانًا بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، بدء تنفيذ حملات الإزالة بجميع المراكز اعتبارا من الاثنين ولمدة 10 أيام بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة والوحدات المحلية والوزارات المعنية ويتضمن البرنامج إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتي تم تحرير محاضر لها من قبل، أو تعدّيات في مهدها، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للتصدي لها حفاظاً على الرّقعة الزراعية وتنفيذ أعمال الإزالة الفورية للمخالفين.

واستعرض «حسين»، في بيان صحفي، الاثنين، موقف التعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظة، حيث يبلغ إجمالي عدد حالات التعدي 52906 حالة على مساحة 3032 فدانا، وقد تم تصنيفها إلى حالات تعدٍ بسيطة وهي عبارة عن تشوين مواد البناء وحفر أساسات، وبناء الأسوار على سطح الأرض، وتعديات متوسطة وهي تعديات بسيطة تم تطويرها بإقامة قواعد وأعمدة خرسانية وأسوار عليها، وتعديات جسيمة وهى تعديات متوسطة تم تطويرها، وأصبحت مباني مكتملة بها طوابق.

ووجه المحافظ، بتسخير كافة إمكانيات المحافظة للمشاركة في حملات الإزالة المكبرة وتنفيذ قرارات الإزالة والتصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية للحد من تلك الظاهرة التي تُهدّد الاقتصاد الزراعي، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، لافتا إلى أهمية تضافر ومشاركة كافة الجهود في حملات الإزالة.