شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد منفذ عملية دهس جنود إسرائيليين بالخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم الإثنين، استشهاد المواطن الذى أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلى قرب بيت أمر شمال الخليل. ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورة منفذ الهجوم على مركبة الجنود الإسرائيليين فى محافظة الخليل بالضفة الغربية. وزعمت مصادر إسرائيلية إصابة جنديين بجروح فى حادث دعس شمال الخليل، وإطلاق النار على السائق.

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