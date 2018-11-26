شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصل مركز المنارة لافتتاح المؤتمر العربى الدولى الـ15 للثروة المعدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى مركز المنارة للمؤتمرات، لافتتاح فعاليات المؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية. كان السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قد صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح صباح اليوم الاثنين، المؤتمر العربي الدولي الـ15 للثروة المعدنية.

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