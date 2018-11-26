شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة: ولى العهد السعودى يصل القاهرة اليوم وجلسة مباحثات مع الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل اليوم إلى القاهرة، صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزير ولى عهد المملكة العربية السعودية، فى زيارة لوطنه الثانى مصر تستغرق يومين.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.
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