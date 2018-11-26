شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الحكومة تكشف حقيقة 6 شائعات انتشرت فى 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات 6 شائعات انتشرت فى 5 أيام، وتواصل المركز مع الجهات المعنية لتوضيح الحقائق. وتضمنت هذه الشائعات خصخصة المجمعات الاستهلاكية وفرض ضرائب جديدة على عوائد الأذون والسندات الحكومية ودمج كتاب مادة التربية الدينية للتلاميذ المسلمين والمسيحيين وإعادة تدريس المستوى الرفيع بالمدارس ومد أيام العام الدراسى بنظام التعليم الجديد ونفاذ الوحدات السكنية بمشروع "جنة" بجميع المدن التي يشملها المشروع.

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