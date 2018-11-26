شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: المصروفات الدراسية بالمدارس الدولية تعادل 8 أضعاف الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن المدارس الدولية الحكومية جاءت نتاج التعاون بين الوزارة ومؤسسة المدارس الدولية، حيث أن الوزارة تعطى الفرصة لكل الاذواق والاحتياجات من المدارس لتقديم عمل مجتمعى ينافس بقوة بين باقى المدارس من هذا النوع، مشيرا إلى أنه تم تقسيم الأدوار بين الوزارة والمؤسسة ونتج عنه منتج فى متناول جميع أولياء الأمور.

وأضاف "شوقي" فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن التعاون بين الوزارة ومؤسسة المدارس الدولية له العديد من الجوانب الايجابية، حيث تضمن بروتوكول التعاون بينهما على تحديد سقف محدد للمصروفات بالمدارس ال 30 التابعين للمؤسسة، لا تتخطى 15 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الطلاب الذين يحصلون على نفس الدرجة العملية بالمدارس الدولية يدفعون مبالغ تعادل 8 أضعاف هذا المبلغ

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الهدف من تلك المدارس تحقيق درجة كبيرة من التكافؤ للطلاب للحصول على نفس الدرجة العلمية والقدر الكافى من التعليم بمبالغ فى المتناول على عكس المدارس الأخرى.

وكان قد افتتح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، يرافقه الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، ورضا حجازى نائب الوزير، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، وخالد جرامون مدير عام إدارة العبور التعليمية المدرسة الرسمية الدولية بالعبور.

وتفقد شوقى فصول المدرسة وقاعة التربية الفنية والموسيقية وعيادة المدرسة ومسرح المدرسة وحرص سيادته على التفاعل مع الطلاب فى أول يوم مدرسة وانطلاق المدارس الدولية الحكومية فى ظل فرحة عارمة من الطلبة وأولياء أمورهم بافتتاح هذا النوع من المدارس الدولية بدعم من الدولة.

وتم افتتاح المدرسة بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية بمصروفات دراسية 15 ألف جنية مصرى، والدراسة iG بريطانى jolly phonics ثلاث تيرمات ويحصل الطالب على شهاده IG معتمده داخل وخارج مصر.