شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يطلق اسم الشهيد زكريا سليمان على مدرسة بمحافظة البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخليداً لتضحيات شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بإطلاق اسم الشهيد رقيب زكريا محمد شحاته سليمان، على مدرسة بركة غطاس الابتدائية بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

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