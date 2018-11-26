شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى وشركاء مصريون ودوليون يطلقون حملة وطنية لمكافحة التحرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك وفد الاتحاد الأوروبى، أمس الأحد، فى فعالية إطلاق حملة مكافحة التحرش الجنسى فى وسائل النقل العام، والتى عقدت بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بحسب بيان من سفارة وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة صباح اليوم.

ويدعم الاتحاد الأوروبى الحملة بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ووزارة النقل والمواصلات، ووزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومى للمرأة، بالإضافة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية، ووكالة التنمية الألمانية، والوكالة الأمريكية للتنمية، ومؤسسة دروسوس، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركتي SODICو Streetpal.





وصرح إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، أن الاتحاد ملتزم بالعمل على ضمان السلامة البدنية والنفسية للمرأة من خلال تعزيز حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية وكذلك تمكين المرأة فىي مصر والعالم.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبى يحرص دائما على تعزيز مكانة المرأة ومشاركتها فى الحياة العامة، من خلال دعم العديد من المشاريع التى تعزز تمكين المرأة فى مصر بما يتوافق مع الاستراتيجية المصرية لتمكين المرأة (2030).

وأكد سوركوش أن هذه الحملة الوطنية تسهم فى تعزيز سلامة المرأة فى وسائل النقل العام مما يساعد على زيادة مشاركتهن فى الحياة الاقتصادية والحياة العامة ككل. واختتم كلمته خلال الفعالية قائلا: "دعونا نعمل معا ليكون كل يوم مناسبة لتعزيز حقوق المرأة فى مصر والعالم".

يذكر أن إطلاق حملة مكافحة التحرش الجنسى فى وسائل النقل العام فى 25 نوفمبر يتزامن مع اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، والذى يحتفل به العالم حتى 10 ديسمبر.