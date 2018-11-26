شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن إنهاء عمل رئيس هيئة الخدمات البيطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنهاء إعارة اللواء الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة. وقالت وزارة الزراعة بيان لها اليوم الإثنين، إن اللواء إبراهيم محروس، كان معارا للعمل رئيسا للهيئة وانتهت إعارته فى 22 نوفمبر الماضى وجارى حاليا اتخاذ إجراءات تعيين رئيس جديد للهيئة.

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