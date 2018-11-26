شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بجائزة العمل الأكثر إبداعا فى مسابقة الأزياء التقليدية بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت مصر بجائزة العمل الأكثر إبداعا فى المسابقة الدبلوماسية السنوية للأزياء التقليدية فى دورتها الثامنة التى نظمتها الصين فى العاصمة (بكين).

وشاركت سفارة مصر لدى الصين فى هذه المسابقة السنوية من خلال مكتبها الثقافى، حيث مثل مصر فى المسابقة مجموعة من الطلبة الذين يدرسون فى الصين، وذلك بحضور المستشار الثقافى المصرى فى الصين الدكتور حسين إبراهيم، وسفراء بيلاروسيا والمالديف وجويانا ونيبال.

وقال المستشار الثقافى الدكتور حسين إبراهيم- فى كلمة خلال المسابقة التى شارك فيها 15 بعثة دبلوماسية، إضافة إلى الصين- أن الأزياء التقليدية جزء لا يتجزأ من ملامح كل مجتمع وتراثه، وإن مصر باعتبارها دولة عريقة تتمتع بتاريخ حضارى يمتد لآلاف السنين تستغل مثل هذه المناسبات والتجمعات للتعريف بالثقافة المصرية وعادات وتراث الشعب المصرى عبر مراحل مهمة فى التاريخ.

وأضاف إبراهيم- الذى شارك كعضو لجنة تحكيم فى المسابقة- أن مثل هذه المناسبات تكون فرصة جيدة لكل دولة لتبرز ثقافتها، وتقدم نبذة عن عناصر التميز والجذب فى كل دولة، مع تعميق التفاهم المشترك وتعزيز العلاقات، داعيا الحضور ومواطنى الدول المشاركة إلى زيارة مصر والاستمتاع بجمال الطبيعة والآثار والسياحة بمختلف أنواعها.

وتابع أن هناك طفرة كبيرة حدثت فى التبادلات الثقافية على المستوى الشعبى بين مصر والصين فى السنوات الأخيرة، حيث حرص الجانب الصينى على الحضور فى مهرجانات وفعاليات ثقافية وفنية مصرية كما هو الحال بالنسبة لمصر التى ينظر شعبها دوما إلى الصين كدولة صديقة.

وقدم الفريق المصرى- خلال المسابقة- عرضا بالأزياء التقليدية، استعرض خلاله تطور الزى فى مصر عبر مراحل التاريخ المختلفة، انطلاقا من الزى الفرعونى الشهير مرورا بالزى الفلاحى والصعيدى والنوبى والبدوى ووصولا إلى الملابس العصرية الحديثة، وهو العرض الذى حاز على إعجاب وتصفيق حار من الحضور، استطاع من خلاله الفريق المصرى الفوز بجائزة العمل الأكثر إبداعا فى المسابقة.

وأدى الفريق المصرى رقصة التحطيب كأحد موضوعات العرض لأنها تعكس جانبا من الثقافة فى جنوب صعيد مصر، حيث استخدم الفريق "عصا" الرقصة للرمز إلى المحبة وحفظ الحقوق وإقرار السلام والتمسك بالنبل والشهامة، وللتعبير عن الثقافة العريقة التى يعود تاريخها إلى الزمن الفرعوني.

يشار إلى أن 15 بعثة دبلوماسية إضافة إلى الصين شاركت فى المسابقة، وهي: مصر وألمانيا وكوريا الجنوبية وبلغاريا وجويانا وإندونيسيا وماليزيا والمالديف ونيبال وبيرو وروسيا وسريلانكا وأوكرانيا وأوزبكستان وبيلاروسيا.